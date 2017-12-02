Самые вкусные и красивые салаты на праздничный стол

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За окном уже 21 век, и в кулинарной сфере происходят настоящие реформации. Привычные салаты отходят на задний план, бабушкины методы оспариваются, в моде теперь минимализм. И это вынуждает хозяек искать новые вкусы для праздничного меню.

Кулинария сегодня предлагает сотни тысяч действительно оригинальных, вкусных и доступных салатов. Они яркие, необычные, сочные. Полки супермаркетов ломятся от различных продуктов, выбор огромен. Предлагаем воспользоваться этим и приготовить предложенные нами салаты на свой праздник.

Общие принципы приготовления

Какой бы ни был праздник, желательно учитывать сезонность овощей. Если есть возможность купить домашние тепличные овощи, это прекрасно. Если нет, необходимо выбирать те продукты, которые можно покупать без риска для здоровья.

Такой вопрос остро встает зимой, когда свежих овощей нет, одни только корнеплоды. Но есть цитрусы, с помощью которых можно сделать и соусы, и десерты, и салаты. Не стоит забывать о рыбе, на нее сезон не влияет. А овощи просто желательно заморозить еще летом.

В приготовлении салатов важна каждая деталь, в том числе и презентация. Это половина успеха. Салат должен быть оформлен так, чтобы его захотелось съесть глазами. К счастью, в наших рецептах продукты подготовлены таким образом, что неаппетитно они выглядеть просто не могут!



Простой и вкусный салат на праздничный стол Ингредиенты Количество лука - 1 шт. зеленого лука - 3 пера яиц - 6 шт. печени трески - 1 банка петрушки - 15 г кукурузы консервированной - 100 г Время приготовления 20 минут калорийность на 100 грамм 289 Ккал

Быстрый и невероятно питательный салат на основе яиц и печени трески. Эти основные компоненты приправляются свежей зеленью. Если измельчить его в пюре, можно даже получить отличный паштет.

Как приготовить:

Яйца поставить вариться вкрутую. После этого облить их холодной водой, снять скорлупу. Зелень в виде петрушки и зеленого лука ополоснуть под водой, затем мелко нашинковать. Яйца следует растереть вилкой как можно мельче. Если хочется, можно воспользоваться мясорубкой или блендером. Вытащить печень трески из банки, масло можно не использовать. Тоже помять ее вилкой. Добавить кукурузу, перемешать все компоненты и выложить их на блюдо, используя кулинарное кольцо. Сверху дополнительно можно украсить петрушкой.

Совет: чтобы сделать консистенцию более рассыпчатой, можно использовать вареный рис в небольших количествах.

Легкий и вкусный праздничный салат

Салат из простых зимних ингредиентов. Получается очень контрастным, свежим и аппетитным. В нем чудесным образом сочетаются оливки, горошек и семена тыквы.

ИНГРЕДИЕНТЫ КОЛИЧЕСТВО оливок 60 г моркови 0,1 кг петрушки 5 г апельсинов 1 шт. горошка зеленого 0,1 кг масла оливы 20 мл семян тыквы 20 г

Сколько по времени – 15 минут.

Какова калорийность – 108 калорий.

Как приготовить:

Замороженный горошек следует опустить в горячую воду на несколько минут, затем вытащить и дать воде стечь. Снять с апельсина цедру и убрать все белые волокна. Мякоть нарезать на небольшие сегменты. Из оставшихся частей по возможности выдавить сок прямо к горошку. Снять с моркови кожуру и нарезать ее длинными слайсами при помощи овощечистки. В тарелку сначала выложить горошек, затем положить дольки апельсина, налить немного масла сверху. Затем выложить ленты из моркови, добавить тыквенные семечки и нарезанные мелко оливки. Сверху украсить листьями петрушки.

Совет: чтобы тыквенные семечки были ароматными, их можно слегка прогреть в микроволновке или на сковороде.

Слоеный салат

Чудесная альтернатива всем известной «шубе». Рыба не используется, но салат подается слоями и в нем главную роль играет свекла. Выглядит очень нарядно!

ИНГРЕДИЕНТЫ КОЛИЧЕСТВО свеклы 0,5 кг лимона 0,5 шт. авокадо 2 шт. бальзамического крема 10 мл шпината 75 г масла оливы 30 мл тыквы 0,3 кг орехов кедровых 30 г уксуса бальзамического 5 мл

Сколько по времени – 1 час.

Какова калорийность – 124 калории.

Как приготовить:

Нарезать очищенную от кожуры тыкву на крупные кусочки. Налить сверху немного масла и отправить в духовку на средний огонь примерно на сорок пять минут. Раскалить сковороду и на ней прогреть орехи. Свеклу вымыть и отварить до готовности. Затем очистить и нарезать тонкой соломкой. Перемешать ее с маслом и уксусом. Готовую тыкву крупно натереть. Смешать ее с каплей масла и половиной всех орехов. Очищенные авокадо натереть крупно. Смешать с соком из половинки лимона и маслом. На блюдо разложить листья шпината, сверху установить кулинарное кольцо. В кольцо выложить сначала свеклу, затем тыкву, затем снова свеклу, а затем авокадо. Присыпать сверху кедровыми орешками и полить бальзамическим кремом.

Совет: желательно, чтобы тыква была сладковатой. Если это не так, можно слегка ее посахарить.

Салат с семгой без майонеза

Красная рыба практически всегда подается к праздничному столу. Ее можно не только подавать как основное блюдо, но и как компонент салата. С грейпфрутом и миндалем блюдо тянет на ресторанный уровень.

ИНГРЕДИЕНТЫ КОЛИЧЕСТВО хлопьев миндальных 35 г масла оливы 55 мл сахара 5 г эстрагона 5 г моркови 0,2 кг грейпфрута 1 шт. лимона 0,5 шт. изюма светлого 35 г семги слабосоленой 0,1 кг мака 5 г

Сколько по времени – 15 минут.

Какова калорийность – 116 калорий.

Как приготовить:

Изюм залить горячей водой и дать набухнуть. С грейпфрута снять цедру и убрать все белые волокна. Чистую мякоть нарезать кусочками. Миндальные лепестки прогреть на сухой сковороде. Выдавить сок лимона, смешать его с сахаром и маслом. Взбивать, пока соус не станет густым. Очищенную морковь следует нарезать вдоль тонкими лентами и положить в соус. Рыбу нарезать на тонкие ломтики и разложить порционно в тарелки. Сюда же положить дольки грейпфрута, сверху — закрученные ленты из моркови. Добавить сверху изюм, мак и эстрагон.

Совет: чтобы салат был вкуснее, лучше дать моркови полчаса промариноваться в соусе.

Вегетарианский салат с жареным тофу

Если среди приглашенных есть вегетарианец, его можно с легкостью порадовать сытным салатом. В нем есть овощи, зелень, потрясающий соус и сыр. А еще это отличная возможность открыть для себя колоритную вегетарианскую кухню.

ИНГРЕДИЕНТЫ КОЛИЧЕСТВО красного лука 1 шт. апельсинов 1 шт. огурцов 2 шт. базилика 60 г муки 140 г тофу 0,2 кг кунжута 15 г сладкого перца 2 шт. листьев салата 130 г соуса соевого 20 мл лимона 1 шт. тростникового сахара 15 г масла кунжутного 10 мл куркумы 3 г крахмала 60 г

Сколько по времени – 40 минут.

Какова калорийность – 97 калорий.

Как приготовить:

Перец положить на противень и отправить в духовку на двадцать минут при среднем температуре. Чистить его при этом не нужно. Снять с лука шелуху и нашинковать его соломкой. Огурцы без кожуры нарезать полукольцами. Вытащить перец из духовки, убрать кожицу и семена, нарезать соломкой. Из апельсина и лимона выдавить сок, смешать его с соевым соусом, сахаром, маслом кунжута. По желанию можно добавить хлопья чили. На сухой сковороде прогреть семена кунжута. Овощи перемешать с соусом. Добавить порубленные листья салата и базилика и снова помешать. Муку соединить с таким же количеством воды, вмешать куркуму. Получится тесто такое же, как на блины. Тофу нарезать на одинаковые крупные брусочки. Обвалять их в крахмале, а затем опустить в тесто. Переложить во фритюр и обжарить до золотистости. Выложить на тарелку овощную массу, сверху поместить тофу и посыпать все кунжутом.

Совет: чтобы корочка у тофу получилась более хрустящей, можно добавить 5 мл водки в тесто.

Яркая закуска с манго и куриной печенью

Необычное сочетание фруктов и печени оказывается очень даже ничего! А в дополнении с горчичной заправкой это настоящая бомба вкуса.

ИНГРЕДИЕНТЫ КОЛИЧЕСТВО манго 360 г масло оливы 110 мл меда 30 г горчицы дижонской 45 г салатных листьев 75 г куриной печени 240 г горчицы острой 3 г

Сколько по времени – 30 минут.

Какова калорийность – 183 калории.

Как приготовить:

Манго освободить от кожуры, косточку удалить, мякоть нарезать небольшими кусочками. Выложить на тарелки смесь из небольших салатных листьев и сверху — кубики манго. Взбить в небольшой емкости дижонскую горчицу, частями подливая масло. Затем добавить острую горчицу и мед. Все перемешать. В сковороде раскалить немного масла и обжарить в нем небольшие кусочки куриной печени. Обычно хватает четырех минут. Переложить теплую печень на тарелки, полить несколькими ложками соуса и немедленно подавать.

Совет: чтобы печень получилась ароматнее, можно обжаривать ее вместе с щепоткой розмарина.

Вариант с кальмарами и сулугуни

Потрясающее блюдо с морепродуктами, обжаренными овощами и копченым сыром. Такой оригинальный микс оценят даже те, кто скептически относится к кальмарам.

ИНГРЕДИЕНТЫ КОЛИЧЕСТВО сулугуни копченого 0,1 кг масла оливы 0,1 л перца сладкого 1 шт. мини-кальмаров 12 шт. чеснока 1 зубец черри 8 шт. цукини 1 шт. лимона 0,5 шт. петрушки 15 г

Сколько по времени – 25 минут.

Какова калорийность – 127 калорий.

Как приготовить:

Снять пленки с кальмаров, вымыть их, а затем убрать влагу. Сулугуни крупно натереть. Взять крупные черри и сделать снизу надрез в виде креста. Опустить их в кипяток на тридцать секунд, а затем сразу поместить в лед. Вытащить, снять шкурку и удалить плодоножки. Листья петрушки мелко нашинковать, а очищенную дольку чеснока перетереть в кашицу. При помощи мелкой терки измельчить два помидора в пюре. Можно воспользоваться блендером. Смешать томатное пюре с соком половинки лимона, петрушкой и чесноком. Если нужно, добавить специи. Крупно нарезать сладкий перец, избавив его сначала от семенной коробочки. Точно так же крупно порубить цукини без плодоножки. Отправить эти два продукта вместе с кальмарами (с их щупальцами) на сковороду с раскаленным маслом. Лучше использовать сковороду-гриль. Обжарить до появления золотистости. В глубокую тарелку сначала выложить овощи. Их нужно полить томатно-чесночной заправкой. Далее выложить кальмары. Присыпать все сыром и дополнительно полить маслом.

Совет: вместо петрушки можно взять совсем немного лимонного базилика.

Хитрости и советы

В сегодняшних рецептах мы нигде не использовали майонез. Этот соус невероятно популярен, но он не дает возможности хозяйкам пробовать новые вкусы. Если все же хочется приготовить салат именно с майонезом, то его лучше сделать самому. Это занимает десять минут и требует простых ингредиентов, но с ними легко экспериментировать. Получится гораздо вкуснее покупного варианта.

Масло оливы имеет несколько методов получения. Для салатов лучше всего использовать Extra Virgin, ведь такой отжим сохраняет всю пользу и аромат оливок. Но такое масло не подойдет для жарки. Для этого процесса нужно подобрать масло второго отжима.

Праздник без салатов сложно себе представить. Сегодня их можно подавать не только как еду, но и как украшение стола. Попробуйте совершенно по-новому посмотреть на привычное меню, чтобы открыть для себя неизведанные кухни и вкусы.